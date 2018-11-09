МЧС будет проверять торговые центры в два раза чаще

МЧС России определило частоту проверок пожаробезопасности торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей. Плановые проверки по новым правилам начнутся в 2020 году.

Как сообщает спасательное ведомство, МЧС подготовило проект постановления правительства РФ о госпожнадзоре (документ 24 октября был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, прим. ред.). Предполагается, в частности, увеличение категорий риска с пяти до шести. В самую высокую категорию попали ТРЦ.

«Для торговых и развлекательных центров устанавливается повышенная категория риска – «высокая», а не «значительная» как сейчас. Изменится и периодичность проверок. Объекты высокого риска будут проверять раз в два года», – отметило ведомство.

Сейчас, как следует из положения о госпожнадзоре, объекты категории значительного риска проверяются один раз в четыре года. Ожидается, что председатель правительства Дмитрий Медведев подпишет документ уже в этом году, а планировать проверки специалисты начнут в 2019.

Напомним, поводом для ужесточения мер пожаробезопасности стала трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. Как выяснили силовики, торговый центр не один год работал без согласования, а проверки в нем по факту не проводились более пяти лет.

После ЧП по всей стране прокатилась волна проверок ТРЦ и мест с массовым пребыванием людей, а общественники, спасатели и эксперты представили свои проекты по повышению мер пожаробезопасности. Один из них, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора», сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Фото: izh.kp.ru