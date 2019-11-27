Виновата проводка? Под Волгоградом сгорел склад компании «ВИТ»

Под Волгоградом 26 ноября сгорел склад с лакокрасочными материалами производителя ЛКМ компании «ВИТ». Площадь возгорания составила 3000 «квадратов», сообщают РИА Новости.

По данным информагентства, тревожный сигнал о пожаре в селе Орловка поступил на пульт спасателей в 9 утра по местному времени. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили на территории строительной базы горящий ангар 50х60 метров и высотой в 5 метров. Пожару был присвоен повышенный второй ранг. В 10:47 была объявлена локализация возгорания, спустя час – ликвидация открытого горения.

В результате ЧП, как сообщает МЧС России по Волгоградской области, никто не погиб, пострадавших нет. Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания. МЧС привлекло к тушению огня 10 единиц техники и 33 специалиста.

Как отмечают свидетели пожара, ЧП произошло из-за электропроводки. Как сообщает городской портал V1.RU со ссылкой на работников строительной базы, видимо, в цеху по изготовлению шпатлевки произошло короткое замыкание. Искра привела к пожару в условиях загруженности объекта горючими материалами.

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«Работники рассказали, что вначале увидели дым, а потом начали взрываться бочки, скорее всего, с растворителем. Предварительной версией пожара называют короткое замыкание электропроводки»,– сообщает корреспондент V1.RU.

Сотрудники «ВИТ» пояснили, что перед пожаром произошло несколько взрывов на производстве. После этого всех эвакуировали. До прибытия пожарных рабочие сами пытались справиться с возгоранием.

Тушение осложняли 200-литровые бочки с растворителями и лаками. Емкости взрывались, и огонь усиливался. Тем не менее, пожарные в течение двух часов справились с возгоранием.

Добавим, компания «ВИТ» выпускает лакокрасочные материалы под марками «Царицынские краски», «ВИТPROF», «ВИТеко», «ВИТдеко», «ВИТtex», «акваВИТ» и «ВИТcolor». Помимо производства ЛКМ предприятие занимается выпуском и продажей стройматериалов (гипсокартон, сухие строительные смеси, кирпичи, пиломатериалы и др), а также инструментов и товаров для дома и дачи. По итогам 2018 года выручка компании составила 1,8 млрд рублей.

Фото: v1.ru