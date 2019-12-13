Площадь пожара на складе в Москве достигла 7000 квадратных метров

На юге Москвы спасатели тушат мощный пожар на площади более 3000 квадратных метров. Как сообщает столичное управление МЧС, к тушению возгорания привлечены два вертолета Московского авиационного центра.

Сигнал о возгорании на Варшавском шоссе, 129, корпус 2 поступил на пульт спасателей в 12:10. К моменту прибытия пожарных полыхал склад на площади 200 «квадратов».

Однако пламя, несмотря на усилия огнеборцев, охватило новые площади,и огонь распространился до 3000 квадратных метров. На складе с тканями обрушились перекрытия на площади 50 «квадратов».



По данным ТАСС, внутри горящего склада начали взрываться газовые баллоны. Во время взрывов и обрушений пострадал один пожарный. Мужчина получил перелом голени. Сейчас он находится в больнице.

Спустя два часа после начала тушения обрушилась стена склада, а площадь возгорания выросла до 7 тыс. «квадратов».

Масштабы обрушения конструкций оцениваются в 300 квадратных метров. На складе обрушились перекрытия и кровля.

В тушении огня задействованы более 220 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета. На месте работает передвижная лаборатория. По предварительным данным, никто не погиб.

Добавим, пожар был локазован спустя три часа после получения тревожного сигнала.