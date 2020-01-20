Башкирская генерирующая компания заменит системы пожаротушения

Башкирская генерирующая компания (БГК) заменит системы пенного пожаротушения на тушение тонкораспыленной водой. Об этом следует из конкурсной документации, опубликованной 17 января на Госзакупках.

БГК объявила два тендера на техническое перевооружение системы пожаротушения. Заявки принимаются на электронную площадку «ТЭК – Торг» до 5 февраля. Подведение итогов запланировано 18 марта. В конкурсах могут принимать участие только представители малого и среднего бизнеса.

Компания планирует потратить 109,4 млн рублей на тендер «выполнение работ по техперевооружению автоматической установки пенного пожаротушения с переводом пожаротушения в кабельных сооружениях на тушение тонкораспыленной водой для Стерлитамакской ТЭЦ».

Как отмечается в техническом задании, результат работы – замена изношенной и неэффективной существующей автоматической системы пенного пожаротушения. В итоге объект будет оснащен системой пожаротушения распыленной водой. Это необходимо для повышения пожарной безопасности, снижения убытков в связи с простоем и ремонтом оборудования после тушения пожара.

Подрядчик обязан выполнить проект, поставить оборудование и материалы, установить новую и демонтировать старую систему, испытать агрегаты, обучить персонал и провести ряд других работ. Срок – до 1 марта 2022 года.

Второй аукцион – «выполнение работ по техперевооружению системы пожаротушения кабельного хозяйства и главных маслобаков турбогенераторов с переводом на тонкораспыленную воду для Приуфимской ТЭЦ». БГК намерена потратить на замену системы 76,56 млн рублей.

Подрядчик обязан сделать проект, согласовать технические решения с заказчиком, провести демонтаж оборудования, поставить и смонтировать новые агрегаты, провести пусконаладку и сдать в эксплуатацию. Все работы должны быть выполнены до 1 февраля 2022 года.

Добавим, модернизация системы пожаротушения проходит в рамках инвестиционной программы БГК на 2020 — 2024 год.

Фото: bgkrb.ru/Стерлитамакская ТЭЦ