Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2019»

Исследователи Saint-Gobain Placo повысили огнестойкость материалов на основе гипса

Наталья Кузнецова 21.01.2020 В России, Новости

Французская компания Saint-Gobain Placo запатентовала в России огнестойкие материалы для снижение усадки стройматериалов при пожаре. Патент на огнестойкие продукты на основе сульфата кальция в ноябре 2019 года был опубликован на ресурсе  Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Когда стеновая плита подвергается высоким температурам, выделяется содержащаяся в гипсе кристаллизационная вода с получением ангидрита сульфата кальция. Это способствует локализации тепла. При температурах   400-450°С сформировавшийся ангидрит приводит к усадке плиты – она может составлять 2 % от длины или ширины. При температурах выше  600°С ангидрид начинает спекаться, и происходит уменьшение объема плиты, что впоследоггствии ведет к обрушению конструкций.

Разработчики, Лаура Брукс, Робин Фишер и Ян Райдаут, предложили повысить стойкость плиты к усадке во время пожара в здании. Продукт на основе сульфата кальция состоит из источника пуццолана (от 4 до 27 % в зависимости от комбинации) и добавок солей металла.

Источником пуццолана могут служить, к примеру, зола рисовой шелухи, микрокремнезем, зольная пыль, кремнеземная пыль, глина, каолин (выделяют материал при нагревании) или силиконовое масло.

«Добавление комбинации источника пуццолана и соли металла приводит к получению продукта на основе сульфата кальция, который сохраняет стабильность размеров, даже после нагревания до 1000°С. Считается, что происходит процесс спекания, который связывает вместе гипс и помогает улучшить стабильность размеров», – отмечается в патенте.

Как показали тесты, источник пуццолана формирует взаимосвязанную сшитую структуру – она как раз и помогает связать гипс, чем позволяет повысить стабильность материала. Соли металла снижают необходимое количество источника пуццолана.

Улучшенный огнестойкий продукт можно применять при производстве стройматериалов (стеновые плиты, панели, потолочные плитки).

Фото: foursquare.com

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