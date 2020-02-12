Эксперты предсказали падение рынка минваты на 2 %

Эксперты корпорации «ТехноНИКОЛЬ» дали прогноз развития рынка минеральной теплоизоляции на 2020 год. Отмечается, что негативно на потребление продукции скажется стагнация в строительстве.

Как сообщает пресс-служба компании, ожидается, что объем потребления минеральной теплоизоляции в тоннаже сократится на 2 %. Снижение в денежном выражении может составить 4 %. Такая ситуация связана с падением темпов возведения жилья, гражданского и промышленного строительства. Стагнация на строительном рынке вызвана тем, что небольшие региональные компании остановили стройку после того, как не смогли адаптироваться к изменениям в законодательстве о долевом строительстве. Поэтому лишь в нескольких регионах возможно увеличение темпов строительства – Санкт-Петербург и Москва. Также на рынке сказалась и стагнация в рознице, связанная со снижением покупательной способности населения и высокой закредитованностью людей.

«Стагнация в строительстве в 2020 году продолжится, а значит, потребление и каменной ваты, и стекловолокна, по нашим оценкам, сократится в среднем на 2 %», – сказал руководитель направления «Минеральная изоляция» компании Василий Ткачев.

В то же время есть и положительные стороны. На фоне сокращения потребления и в связи с профицитом в сегменте изоляции продолжит снижаться импорт и увеличатся экспортные поставки. Последнее позволит загрузить свободные производственные мощности.

В ближайшие пять лет возможен небольшой рост на 3-4 %, который опять же зависит от ситуации в строительстве. По мнению Ткачева, для взрывного роста в строительной сфере и экономике необходимы дешевые кредиты и серьезные инвестиции.

Добавим, прогноз корпорации «ТехноНИКОЛЬ» подтверждают данные статистики. По итогам 2019 года компании дали рынку 36,4 млн кубометров минеральной теплоизоляции, что на 4,5 % меньше показателя 2018 в 38,1 млн. Ранее, в декабре 2017 года, эксперты компании прогнозировали рост рынка минваты с темпом 5 %.

Фото: «ТехноНИКОЛЬ»