Росстандарт опубликовал обновленный ГОСТ на пожарные мотопомпы

В России с 1 января 2021 года вступает в силу новый ГОСТ «Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний». Документ 30 марта был опубликован на ресурсе Росстандарта.

Стандарт ГОСТ Р 53332-2019 был разработан специалистами ВНИИПО МЧС России взамен устаревшего документа ГОСТ Р 53332-2009. Он был утвержден и введен в действие 19 декабря 2019 года.

Документ распространяется на пожарные мотопомпы с приводом от двигателя внутреннего сгорания, которые предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователя. Прописывается классификация агрегатов и их конструкторские особенности, а также технические характеристики и требования к оборудованию.

ГОСТ предусматривает испытания для мотопомп: режим работы, габариты, напор, герметичность и иные параметры

С полным текстом документа пока можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

Фото: specteh-rostov.speczakaz.info/мотопомпа