Специалисты Военной академии РВСН модернизовали установку пожаротушения автомобиля

Сотрудники Военной академии РВСН имени Петра Великого (Серпухов) повысили эффективность автоматического устройства пожаротушения автомобиля, устранив один из недостатков.

Описание полезной модели к патенту 11 февраля 2020 года было опубликовано на на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

За основу специалисты взяли автомобильное устройство пожаротушения, состоящее из пожароизвещателей, генератора огнетушащего аэрозоля, источника питания, дисплея в кабине, электроклапанов, включателя-выключателя и штуцера в виде гребенки для подсоединения к ней трубопроводов для подвода огнетушащего аэрозоля в пожароопасные зоны.

Эта установка не обеспечивает высокую эффективность тушения возгорания, поскольку в данном случае не учитываются возможная пожарная нагрузка и направление теплового потока. Изобретатели решили эту проблему, изменив конструкцию устройства.

Для этого генератор огнетушащего аэрозоля оснастили запорно-пусковым устройством с электромагнитным пуском, вход которого электрически соединен с пожароизвещателями.

Агрегат действует следующим образом. При возникновении пожара срабатывают пожароизвещатели. Их сигнал поступает одновременно на панель управления и вход запорно-пускового устройства с электромагнитным пуском.

Устройство приводит в действие генератор огнетушащего аэрозоля, который поступает в трубопровод. Затем происходит выброс аэрозоля через отверстия на огонь.

Фото: autoreview.ru/установка пожаротушения