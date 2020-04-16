Сибирские ученые создали пожаробезопасную фасадную систему

Сотрудники лаборатории энергосбережения Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск) разработали новую фасадную систему, обладающую хорошими теплоизоляционными свойствами и пожаробезопасностью, сообщает журнал «Наука в Сибири».

Система состоит из отдельных фасадных панелей. Каждый элемент изготавливается из слоя минеральной ваты с вертикальными вентилируемыми каналами и тонким слоем металла, наклеенным с наружной стороны.

Заведующий лабораторией проблем энергосбережения доктор технических наук Михаил Низовцев отметил достоинства разработки. По его словам, у новой системы более высокий коэффициент теплотехнической однородности по сравнению с аналогами, что дает определенное преимущество – крепления не виляют на ее свойства. Немаловажна и пожаробезопасность новинки.

«Разработанная новая фасадная система не требует использования ветрозащитных мембран и пленок, которые могут гореть и выделять при пожаре вредные вещества, и не поддерживает горения, так как состоит из базальта и металла»,– сказал Михаил Низовцев.

Кроме того, система позволяет предотвратить образование грибка и снижение теплоизоляционных свойств, поскольку вентилируемые каналы с межэтажными горизонтальными входами и выходами воздуха дают возможность поддерживать утеплитель в относительно сухом состоянии.

Разработка ученых уже вышла на этап коммерциализации. Группой компаний «Термолэнд» запустила производство и монтаж новых панелей. Фасадными системами уже оборудовано более 20 зданий в Новосибирской области. Специалисты Института продолжают развивать направление фасадных материалов. Результаты последних экспериментов были опубликованы в журнале Energy and Buildings.

Отметим, пожароопасные фасадные системы являются одной из причин быстрого распространения огня. Так, в Тюмени 8 января 2018 года сгорел девятиэтажный дом. Пламя быстро охватило здание с первого по седьмой этаж и перекинулось на кровлю. Экспертиза установила, что причиной такого развития событий стали горючие материалы фасада.

Фото: ekb.specdispetcher.ru/монтаж фасадных панелей