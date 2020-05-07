Питерские ученые создали теплоизоляцию, способную выдержать до 3000 градусов по Цельсию

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали композитный теплоизоляционный материал, способный выдержать воздействие температуры до 3000 градусов по Цельсию. Производство теплоизоляции внедрили на белорусское предприятие. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Над новинкой работали ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса. Как пояснил один из авторов изобретения, старший преподаватель этой кафедры Андрей Кузнецов, актуальность разработки обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов. Одним из способов снижения затрат является минимизация тепловых потерь через теплоизолирующие и теплозащитные конструкции объектов (здания, оборудование, сооружения, теплопроводы). Поэтому для защиты необходимы специальные материалы.

Новинка представляет собой композиционный материал, состоящий из нескольких функциональных слоев. Новинка может иметь покрывной слой из графитовой фольги, защищающий теплоизоляцию от огня и придающий ей жесткость.

Материал имеет ряд преимуществ над аналогами: он почти не расширяется под воздействием температуры, не горит и имеет более низкую стоимость.

Теплоизоляцию можно использовать для защиты оборудования, высокотемпературных печей, космических кораблей и иных объектов.

Добавим, сотрудники кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса запатентовали новинку и внедрили ее в производство на предприятие «СветлогорскХимволокно» (Беларусь). Проект удалось реализовать благодаря гранту Республики на сумму 150 млн рублей.

Фото: sutd.ru/Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна