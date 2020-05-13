Столичный метрополитен обновит пожарную сигнализацию на станции «Динамо»

Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина 12 мая объявил аукцион на оснащение объекта культурного наследия системами автоматической пожарной сигнализации. Цена заказа составляет 22,19 млн рублей.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, систему оповещения обновят на станции «Динамо», расположенной на улицах Ленинградский проспект — Театральная аллея. Подрядчик обязан купить оборудование и материалы, смонтировать агрегаты и кабельные сети, выполнить программирование и пусконаладку, вывести сигналы на управление инженерными устройствами, обучить персонал и убрать за собой.

Заказчик предписал оснастить станцию «Динамо» автоматизированным рабочим местом настольного исполнения «Глобал-АРМ» («КБ Пожарной автоматики»), пожарными извещателями и оповещателями. Их требуется больше 1000. В частности, необходимо смонтировать 539 пожарных дымовых извещателей ИП 212-149 специального исполнения для МОСМЕТРО, 513 адресных пожарных тепловых извещателей ИП 101-52PR, 183 звуковых оповещателей ОПОП2-R2, 120 линейных тепловых извещателей (термокабель) PHSC-6893-TRI и другое оборудование. В ходе работ рекомендуется использовать огнестойкую монтажную пену «Огнеза» и терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ, а также противопожарный раствор Hilti.

Подрядчик обязан провести работы с первого по 150-й календарный день с момента заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 утра по московскому времени 27 мая. Метрополитен определит победителя конкурса 29 мая. Тендер проходит на площадке «Росэлторг».

Фото: tass.ru/станция «Динамо»