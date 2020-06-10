В России изменятся правила проектирования домов-интернатов

В России с 25 июня вступят в силу изменения требований пожарной безопасности к домам-интернатам. Об этом следует из документа, опубликованного на ресурсе Министерства строительства и ЖКХ России.

Минстрой утвердил Изменение №2 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» 24 декабря 2019 года. Новые требования вступают в силу через полгода со дня издания приказа.

Документ распространяется на проектируемые и существующие дома-интернаты и специальные учреждения для мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, а также совершеннолетних инвалидов I и II группы.

Свод правил вносит следующие изменения. В частности, комнаты для колясочников и малоподвижных жителей необходимо размещать на первом этаже для облегчения эвакуации. В залах, рассчитанных на 50 и более человек, предусматриваются два эвакуационных выхода, ведущих к разным лестничным клеткам. Сами залы и коридоры должны быть оборудованы системой дымоудаления.

Кабели и провода должны быть с медными жилами. Класс конструктивной пожарной опасности для навесных фасадных конструкций обязательно не ниже К0.

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