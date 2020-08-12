Более 100 актов в сфере промышленной безопасности утратят силу

Правительство России признало утратившими силу нормы и правила в сфере промышленной безопасности. Под нож гильотины попало около 200 документов.

Постановление кабмина от 06.08.2020 № 1192 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства РФ…содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и государственного горного надзора» было опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации 11 августа. Как следует из документа, отмене подлежат нормативные акты времен СССР, утвержденные с 1970 года, и России.

В частности, власти признали утратившими силу постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 18 июня 2003 года №94 «Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов турбин и трубопроводов тепловых электростанций», приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 года №96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”», приказ Ростехнадзора от 18 марта 2014 года №105 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса”».

Постановление правительства РФ вступает в силу с 1 января 2021 года. С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, в июле 2020 года кабмин утвердил постановление об отмене более 100 документов в сфере государственного пожарного надзора и пожарной безопасности. Нормативный акт вступает в силу с 1 января 2021 года.