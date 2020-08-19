СП 10.13130.2020 вступит в силу в 2021 году

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» вступит в силу 27 января 2021 года. Об этом сообщает ВНИИПО МЧС России.

Документ разработали специалисты Института под руководством эксперта конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» начальника НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергея Копылова. Свод правил заменит СП 10.13130.2009.

Окончательная редакция нового СП была одобрена 24 октября 2019 года на заседании «Экспертиза сводов правил» (ПК 5) технического комитета по стандартизации «Пожарная безопасность». МЧС России утвердило документ год спустя – 27 июля. Минюст России приказ ведомства пока не зарегистрировал.

Также нет еще и самого текста утвержденного СП 10.13130.2020. Поэтому приводим окончательную редакцию свода правил от 2019 года.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».