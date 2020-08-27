«РЖДстрой» обновляет систему газового пожаротушения

Компания «РЖДстрой» 26 августа объявила аукцион на поставку оборудования для устройства газового пожаротушения. Цена заказа с учетом НДС в 20% составляет 16,58 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Система газового пожаротушения необходима для использования на проекте «Техническое перевооружение ЕДЦУ ДВжд» (Хабаровский Единый диспетчерский центр управления перевозками, Дальневосточная железная дорога прим. ред.). Желаемый производитель установки не уточняется.

«РЖДстрой» прописывает, что входит в систему, а это не меньше 44 наименований. В частности, перечень включает баллон для опрессовки и продувки трубопроводов, коллекторы пневмопуска на два и три модуля, модули газового пожаротушения МПГ 60-100-40-Л-ЭР и МПГ 60-100-40-Л-П на 100 литров соответственно 7 и 8 штук, МПГ 60-60-24-Л-ЭР и МПГ 60-60-24-Л-П на 60 литров – 14 и 4 агрегатов, переходники, сигнализаторы давления, монтажные стойки, две тонны хладона с заправкой в модуль, декоративные экраны, датчик движения, магнитоконтактный извещатель (7 штук), 26 комбинированных пожарных извещателей, огнестойкий кабель.

Продукцию необходимо поставить в Хабаровский край до 30 ноября 2020 года.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке « РТС-тендер». Заявки принимаются до 10 утра по московскому времени 11 сентября. Подведение итогов состоится в Хабаровске 17 сентября.