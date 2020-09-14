«Русгидро» модернизирует систему противопожарной защиты Саяно-Шушенской ГЭС

Компания «Русгидро» 8 сентября объявила аукцион на проведение модернизации систем противопожарной защиты Майнского гидроузла «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» (Хакасия). Документация опубликована на портале Госзакупок о ресурсе «Росэлторг».

Максимальная цена контракта без учета НДС составляет 130,5 млн рублей. В эту сумму входит, в частности, демонтаж старого оборудования, создание порошкового пожаротушения, резерва для подключения новых направлений при реконструкции гидроузла, поставка новых автоматических установок пожарной сигнализации.

Работы необходимо выполнить с 1 декабря 2020 года по 20 ноября 2024.

Как отмечает заказчик, сейчас на Майнском гидроузле установлена система водяного пожаротушения (АУВПТ). Установки АУВПТ, АУПС и СОУЭ были введены в эксплуатацию с 2005 по 2007 год и выработали свой ресурс.

Заявки на участие в аукционе принимаются до полудня по московскому времени 24 сентября. «Русгидро» определит победителя конкурса 23 ноября.

Добавим, Майнский гидроузел находится в верховьях Енисея на юге Хакасии в 22,1 км ниде створа Саяно–Шушенской ГЭС. Он образует вместе с Саяно-Шушенской ГЭС единый Саяно–Шушенский гидроэнергетический комплекс. Майнский гидроузел применяется для более полного использования энергетических возможностей ГЭС.