Компания О3 продолжает комплекс работ на Амурском ГПЗ

Компания О3 продолжает работы по нанесению защитных материалов на металлоконструкции установок Амурского ГПЗ.

Объектами проекта являются трубопроводы энергоблока и газоперерабатывающего агрегата, несущие металлоконструкции эстакады трубопровода. Общая площадь покрытия составляет более 66 000 м2.

Для защиты металлоконструкций Амурского ГПЗ была выбрана система покрытий, разработанная специально для использования на объектах нефтегазового сектора, которые эксплуатируются в средах коррозионной активности до С5, состоящая из эпоксидной грунтовки с высоким содержанием цинка ТРИОКОР™ ЦИНК 1700, модифицированной эпоксидной грунтовки ТРИОКОР™ МАСТИК 4500 МИО, а также акрил-полиуретановой эмали ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500. Двухкомпонентный эпоксидный материал ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800, повышающий собственный предел огнестойкости металлоконструкций в условиях углеводородного пожара до 150 минут был выбран для огнезащиты объекта. Нанесение защитных покрытий производится как на стройплощадке, так и в условиях цеха.

Амурский газоперерабатывающий завод – это один из крупнейших в России и один из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».