Вступил в силу свод правил по путям эвакуации

В минувшую субботу, 19 сентября, вступил в силу новый свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ заменил устаревший СП 1.13130.2009.

Свод правил был утвержден приказом МЧС России от 19 марта 2020 года. Как сообщается в нормативном акте, СП вводится в действие через 6 месяцев со дня издания приказа, то есть 19 сентября.

Документ предусматривает правила проектирования путей эвакуации и выходов, их расположение, требования к размерам, огнестойкости, прописывает нормы, касающиеся лестничных клеток. Отдельно рассматриваются общежития квартирного типа и многоквартирные дома, общественные здания, гостиницы, санатории, дома отдыха, культурные учреждения (цирки, клубы, кинотеатры, концертные залы), предприятия торговли, учебные заведения, общепиты, производственные и складские объекты, исторические здания.

В новом СП в отличие от старого документа, в частности, установлена новая классификация лестниц на путях эвакуации, добавлена категория «лестницы в зданиях с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек», регламентирована допустимая высота порога (до 5 сантиметров), допускается уменьшение высоты и ширины пожарного выхода для помещений с одиночными рабочими местами и объектов без постоянного пребывания людей.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Добавим, СП 1.13130.2020 входит в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”», введенный Росстандартом 14 июля 2020 года.