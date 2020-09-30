В Новосибирске сгорела гостиница, хозяин которой нарушал правила пожаробезопасности

В центре Новосибирска 29 сентября сгорела гостиница «Император», у хозяина которой в 2017 году при пожаре пострадал ТЦ «Майский» (Комсомольск-на-Амуре). Его прежний актив был построен с нарушениями пожарной безопасности.

По данным МЧС по Новосибирской области, сигнал о возгорании на улице Романова, 99, поступил на пульт спасателей в 18:50 по местному времени (14:50 по Москве). К моменту прибытия пожарных огонь от вспыхнувшего фасада перекинулся на пристроенный трехэтажный мебельный салон.

Открытое горение в четырехэтажной гостинице было ликвидировано в 20:29 по местному времени. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти.

В тушении пожара были задействованы 80 спасателей и 24 единицы техники. При ЧП никто не пострадал, поскольку постояльцы успели эвакуироваться.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МЧС России, активному распространению огня способствовали горючие материалы, которыми были облицованы стены фасада.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину пожара. К проверке подключилась и прокуратура Новосибирской области.

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Примечательно, что владельцем гостиницы «Император» является уроженец Армении Титал Шамонян. Ранее у него уже были проблемы с законом, а также он на собственном опыте знает о последствиях нарушения пожарной безопасности.

К слову, Шамонян был участником судебных процессов, касающихся нарушения авторских прав и незаконного использования товарных знаков. В феврале 2017 года в Комсомольске-на-Амуре горел ТЦ «Майский», принадлежавший Шамоняну. Экспертиза показала, что склад торгового центра эксплуатировался с грубыми нарушениями пожарной безопасности.

Это подтверждают данные базы нормативных и судебных актов РФ.

«Из заключения специалиста ООО “ОцЭкс” № 20-617-17 от 26.04.2017 г., следует, что в ходе исследований по вопросу № 3, установлены нарушения требований, связанные с недолжным выполнением арендатором требований пожарной безопасности, приведшие к возникновению, развитию пожара и нанесению значительного материального ущерба, которые явились организационной причиной пожара:

измерения сопротивления изоляции вновь смонтированных электрических сетей не производились;

в нарушение требований п. 2.3.15 [23] кабель уложен в виде колец (витков); удельная пожарная нагрузка в помещении № 46 не соответствует категории помещения “В4”;

в нарушение требований п. 117 [15] в помещении № 46 было организовано хранение горючих товаров;

в нарушение требований [24] в помещении № 46 отсутствовали автоматические установки пожаротушения (л.д. 184- 231, т. 1)».

Правда, несмотря на все нарушения, к счастью, три года назад площадь пожара составила всего 10 «квадратов», а при возгорании никто не пострадал.