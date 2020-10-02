Волгоградские ученые создали безгалогеновую композицию для пенополиуретана

Ученые «Волгоградского государственного технического университета» (ВолгГТУ) разработали безгалогеновую композицию для получения огнестойкого жесткого пенополиуретана (ППУ). Новинка позволяет обеспечивать стабильность свойств в течение продолжительного времени. Патент был опубликован в июле 2020 года на ресурсе Федерального института промышленной собственности.

Авторами изобретения являются молодые ученые Алена Захарченко и Дарья Шокова, заведующий кафедры «Химия и технология переработки эластомеров» Марат Ваниев и ее сотрудник Сергей Борисов, завкафедры «Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров» Иван Новаков и ее старший преподаватель Александр Кочнов.

Разработка представляет собой композицию, в состав которой входят следующие компоненты: простой полиэфирполиол с молекулярной массой 4000, оксипропилированный пентаэритритовый эфир метилфосфоновой кислоты, основной фосфат меди, полифосфат меламина или полифосфат аммония, полиизоцианат, вода, диметилэтаноламин и дибутилдилаурат олова (раствор в уайт-спирите). Предлагается три варианта композиции. Второй отличается от описанного выше включением 10,0 мас.ч. простого полиэфирполиола, а в третьем в качестве соли металла дополнительно содержатся ортоборат цинка или метаборат цинка.

«Техническим результатом предлагаемого изобретения являются повышение прочности на сжатие и понижение теплопроводности жестких пенополиуретанов (ППУ) пониженной горючести, а также обеспечение получаемым ППУ стабильного комплекса свойств в течение продолжительного времени», – отмечается в патенте.

Полученный продукт можно использовать при изготовлении теплоизоляционных материалов, применяемых в строительстве, транспорте и других сферах.