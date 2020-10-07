Минобороны озвучило причину пожара в санатории «Ялта»

Сегодня утром в Ялте загорелся санаторий Министерства обороны «Ялта». Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым. Военное ведомство уже назвало предварительную причину возгорания.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 06:15 утра. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит обшивка между 8 этажом и кровлей здания. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Санаторий самостоятельно покинули 300 человек. По предварительным данным, при возгорании никто не пострадал.

При тушении пожара сотрудники МЧС задействовали три пожарных гидранта и четыре водовозки.

Спустя два часа была объявлена локализация возгорания на площади 1200 «квадратов», в 08:40 – ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 43 человека и 13 единиц техники.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, всего было эвакуировано 370 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По словам очевидцев, как сообщает ФАН, пожар начался около 6 утра. В это время медицинские сестры начали будить всех и просить покинуть номера. По данным Life, при пожаре обрушились перекрытия.

К месту ЧП направлена специальная комиссия командования Черноморского Флота. Военным предстоит выяснить обстоятельства пожара. После завершения работы комиссии специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России начнут восстанавливать санаторий.