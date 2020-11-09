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Фото: https://margosha-8.livejournal.com/воинская часть в поселке Кытлым

Военные строители определили поставщика огнезащитных ЛКМ

Наталья Кузнецова 22 часа назад В России, Новости

«Главное военно-строительное управление № 4» («ГВСУ № 4», Новороссийск) определилось с поставщиком огнезащитного покрытия. Им стала компания «КРОЗ». Итоги конкурса были подведены в день публикации аукциона.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок 3 ноября, максимальная цена договора составила 17,736 млн рублей с учетом НДС 20%. В эту сумму входит поставка огнезащитного покрытия в поселок Кытлым на севере Свердловской области. «ГВСУ № 4» потребовалось 59,52 тонны огнезащитного состава ОЗК-01 пастельно-синего цвета (298 рублей за килограмм).

К материалу предъявляются следующие требования: огнезащитная эффективность – R30, расход – 0,82 кг, при толщине слоя 0,48 мм; огнезащитная эффективность – R90 с расходом 2,95 кг при толщине слоя 1,77 мм, плотность   1200-1350 кг/м3.

ЛКМ необходимо поставлять одинаковыми партиями до 1 января 2021 года.

Уточняется, что огнезащитный материал необходим для объекта «Комплекс зданий и сооружений объекта 1335. 7 очередь. Сооружение 001, 004, 009А, 009Б, 009В, 018, 019, 023С, 032, 033, 03, 037, 038, 039, 084Б, 0102, 0104, 0106, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0153, 006, 008, 009, 010, 011, 023И».  По данным издания «Правда УрФО»,  объект представляет собой 1231-й центра боевого управления РВСН. Строительство военного городка стартовало еще в 2010 году и должно было завершиться в 2017. Однако проект был приостановлен.

Отметим, формально документация  у участников аукциона принималась 2 ноября. Протокол о подведении итогов тендера был опубликован на следующий день. Контракт был заключен с компанией «КРОЗ».

 

 

 

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