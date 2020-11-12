Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2020 году
Фото: https://gruppman.livejournal.com

KCC Corporation получил одобрение Морского регистра на три продукта

Наталья Кузнецова 6 часов назад В России, Новости

Российский морской регистр судоходства одобрил три огнестойких лакокрасочных материала компании KCC Corporation Ulsan Plant. Свидетельства о типовом одобрении действуют в течение пяти лет – с 28 октября.

KCC Corporation представила на российский рынок следующие материалы: Korepox H.B. EH3600 (TH), Korepox H.B. EH3600 (W) и Korepox H.B. EH3600. Все три продукта выпущены в Корее.

Korepox H.B. EH3600 (TH) представляет собой двухкомпонентный высокоструктурированный самогрунтующийся лакокрасочный материал, отверждаемый полиамидом. Содержание органических веществ не превышает 48%.

Korepox H.B. EH3600 (W) и Korepox H.B. EH3600 – двухкомпонентные самогрунтующиеся эпоксидные  покрытия, не содержащее растворителей. В обоих материалах содержание органических веществ не превышает 59%.

Все три продукта характеризуются медленным распространением пламени, при горении не выделяют чрезмерное количество дыма и токсичных веществ.

Материалы выпускаются в белом цвете, рекомендуемая толщина покрытия – не более 100 мкм.

 

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