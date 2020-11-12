KCC Corporation получил одобрение Морского регистра на три продукта

Российский морской регистр судоходства одобрил три огнестойких лакокрасочных материала компании KCC Corporation Ulsan Plant. Свидетельства о типовом одобрении действуют в течение пяти лет – с 28 октября.

KCC Corporation представила на российский рынок следующие материалы: Korepox H.B. EH3600 (TH), Korepox H.B. EH3600 (W) и Korepox H.B. EH3600. Все три продукта выпущены в Корее.

Korepox H.B. EH3600 (TH) представляет собой двухкомпонентный высокоструктурированный самогрунтующийся лакокрасочный материал, отверждаемый полиамидом. Содержание органических веществ не превышает 48%.

Korepox H.B. EH3600 (W) и Korepox H.B. EH3600 – двухкомпонентные самогрунтующиеся эпоксидные покрытия, не содержащее растворителей. В обоих материалах содержание органических веществ не превышает 59%.

Все три продукта характеризуются медленным распространением пламени, при горении не выделяют чрезмерное количество дыма и токсичных веществ.

Материалы выпускаются в белом цвете, рекомендуемая толщина покрытия – не более 100 мкм.