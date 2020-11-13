Госпожнадзор выявил десятки нарушений в «Смоленской областной больнице»

Пожарные выявили десятки нарушений в «Смоленской областной клинической больнице». Сотрудники ведомства по итогам проверки составили протокол об административном нарушении. Рассмотрение дела назначено на 16 ноября.

Как следует из данных «Единого реестра проверок» Генпрокуратуры РФ, плановая проверка в больнице проходила в октябре – с 6 по 30-е. Организацию о мероприятии уведомили 30 сентября. Учреждение по категориям риска и опасности относится ко второму классу – высокий риск.

Проверку проводили сотрудники Госпожнадозора МЧС по Смоленской области. В ходе нее специалисты выявили десятки нарушений, причем преимущественно в технических помещениях.

Больница не смогла предоставить протоколы проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (лечебный корпус №3 и 4, пищеблок), были установлены пластиковые перегородки с дверью, препятствующие свободной эвакуации, двери переходов выполнены «не в противопожарном исполнении с ненормированном пределом огнестойкости» (отсутствовали сертификаты пожарной безопасности), на пожарных шкафах не было пломб, огнетушители расположены вблизи выхода не на видных местах, на чердаках, складе, в гараже отсутствовали автоматические установки пожарной сигнализации, полы покрыты линолеумом с неисследованными показателями пожарной опасности, нарушены правила выбора типа огнетушителей, потолок на путях эвакуации отделан пластиком, в аптеке не было огнетушителей и ряд других нарушений.

Кроме того, сотрудники, ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение пожарно-техническому минимуму.

Протокол был составлен 30 октября. Больница обязана устранить нарушения к 31 мая 2021 года.

Добавим, как сообщает Smolnarod.ru, по приказу областного департамента здравоохранения с 9 ноября планировалось перепрофилировать корпус №8 под лечение больных коронавирусом. Всего появится 90 коек, а сам корпус уже разделен на три зоны: «красную», «желтую» и «зеленую», уточняет «Смоленская газета».