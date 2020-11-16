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Фото: geliophoto.com/bashneft

«Башнефть-Уфанефтехим» использует «Декотерм» для защиты объекта

Наталья Кузнецова 7 часов назад В России, Новости

«Башнефть-Уфанефтехим» 10 ноября объявила аукцион на нанесение антикоррозийных и огнезащитных покрытий на поверхности вакуумного блока установки КУ-1. При выполнении работ предусматривается использование продукции НПП «Деко» – «Декотерм-Эпокси».

Как сообщается в документации, опубликованной на порталах ТЭК-Торг и «Роснефть», цена контракта составляет 25,29 млн рублей. В эту сумму входит очистка, обеспыливание и обезжиривание поверхностей металлоконструкций, нанесение финишного слоя толщиной менее 60 мкм импортным материалом Hardtop XP/XPF (производитель Jotun) серого и желтого цветов, огрунтовка и огнезащита.

Огнезащиту металлических поверхностей необходимо провести составом «Декотерм-Эпокси» (расход 2,27кг/м2) с огнестойкостью R90 и толщиной не менее 2270 мкм. Всего требуется 6,5 тонн материала. Его нужно использовать с разбавителем «Декотиннер» (279,67 кг).

Все работы необходимо провести с 1 января и завершить 31 декабря 2021 года.

Заявки от участников конкурса принимаются до 10 утра (+3 часа по времени Гринвича) 19 ноября. Подведение итогов состоится не позднее 10 марта 2021 года.

 

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