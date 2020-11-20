В Санкт-Петербурге модернизировали огнестойкий «французский балкон»

Специалисты питерской «Производственной компании “ИСКОН”» запатентовали огнестойкий светопрозрачный междуэтажный пояс «французский балкон». Полезная модель позволяет повысить пожаробезопасность фасадов.

Патент на конструкцию три дня назад был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности. Среди авторов изобретения – глава компании Евгений Ершов, а специалисты Андрей Кирсанов и Николай Юганкин.

Как отмечается в патенте, недостатками известных прототипов являются сложность монтажа, высокая стоимость остекления, необходимость полной замены стекла при повреждении, относительно низкие огнезащитные свойства. Эти проблемы можно решить при помощи конструкции, включающей каркас из двух профилей, элементов крепления и стекла толщиной не менее 20 мм с пределом огнестойкости не менее EIW 45.

«Технический результат заключается в повышении характеристик огнестойкости и пожаробезопасных свойств огнестойкого светопрозрачного экрана при одновременном обеспечении удобства и простоты производства монтажных работ; последующей эксплуатации, т.е. условий работы светопрозрачной конструкции и технического обслуживания», – сообщается на ресурсе.

Конструкция «французский балкон» способна в случае пожара обеспечить защиту вышележащих этажей.