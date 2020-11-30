МЧС России получит новые полномочия в сфере лицензирования

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о внесении изменений в лицензирование в сфере пожарной безопасности. Предполагается наделить кабмин и МЧС РФ дополнительными полномочиями в этой сфере.

Документ «О внесении проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» был опубликован в «Системе обеспечения законодательной деятельности» 27 ноября.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предоставленные МЧС России полномочия и ограничения лицензирующих органов не позволяют в полной мере обеспечить защиту жителей от угроз. Так, за последние 5 лет в России произошло около 2 тыс. пожаров, при которых не сработали системы противопожарной защиты. Они были выключены, не исправны или не выполнили свой функционал из-за неправильного проектирования или монтажа. При этом 367 получили травмы и 199 человек погибли.

В связи с этим предлагается внести следующие изменения: наделить правительство полномочием утверждать критерии оснащения объектов системами противопожарной защиты и расширить функционал МЧС России в сфере лицензирования.

«Наделение МЧС России полномочием осуществлять аттестацию лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений;

наделение лицензирующего органа МЧС России полномочиями приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований;

установление обязанности периодического подтверждения (1 раз в 5 лет) лицензиатом соблюдения лицензионных требований путем представления в уведомительной форме соответствующей информации в лицензирующий орган», – сообщается в пояснительной записке.

Также власти предлагают исключить норму, которая предполагает прекращение лицензирования по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств пожаробезопасности со дня «установления саморегулирования этого вида деятельности».

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