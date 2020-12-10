«Роснефть» покупает модули пожаротушения для объектов в ХМАО

Компания «Роснефть» 9 декабря объявила запрос оферт на поставку модулей пожаротушения. Объем закупки, по данным «Синапс», составляет 0,5 млрд единиц.

Как сообщается в документации, опубликованной на ресурсе «Закупки. Роснефть», организатором выступило подразделение компании «РН-Снабжение».

Требуется следующая продукция: «Модуль пожаротушения порошковый МПП(Р)-12-И-ГЭ УХЛ3.1 Гарант-12», «Модуль газового пожаротушения МГП-16-100П с пневмопуском», «Модуль газового пожаротушения МГП-16-100», модули ГП 100,0-80,00-1-2-УХЛ3 и ПП 250,0-100,00-2-3-УХЛ3, «Модуль газового пожаротушения МГП-16-100ПК с пневмопуском конечный», устройства локального пожаротушения ОППС-ВИШНЯ, автоматические установки газового пожаротушения АУГП-О-Мо-Э-Сб.

Устройства будут эксплуатироваться на объектах «Роснефти» в Югре в подразделениях «РН-Няганьнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «ВЧНГ», «РН – Уватнефтегаз» и «РН-Ванкор».

Оферта действует до 31 декабря 2021года Заказчик оплатит товар через 45 дней после поставки модулей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15:00 17 декабря.