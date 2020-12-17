Прокуратура начала проверку по факту пожара в аэропорту Благовещенска

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сегодня начала проверку по факту пожара в аэропорту Благовещенска (Амурская область). При возгорании никто не пострадал из-за закрытия международного авиасообщения.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, сигнал о возгорании поступил на центральный пункт пожарной связи в 08:44 утра по местному времени. Спустя 10 минут прибыли первые расчеты. К этому моменту крыша здания международного терминала была охвачена огнем. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В 09:57 было объявлено о ликвидации открытого горения. Огонь охватил около 1200 квадратных метров. В 12:40 (06:40 утра по московскому времени) пожар был полностью ликвидирован. От огня пострадали стены и кровля здания.

В тушении пожара были задействованы 59 человек и 19 единиц техники.

Как отмечает надзорное ведомство, основное здание аэропорта не пострадало, поскольку терминал стоит отдельно от него. Сам пожар на вылеты не повлиял.

«На момент пожара в здании людей не было в связи с закрытием международного авиасообщения», – сообщает транспортная прокуратура.

Специалисты устанавливают причину пожара. Прокуратура проводит проверку соблюдения противопожарного законодательства.