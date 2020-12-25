В НИТУ «МИСиС» создают огнестойкие стали

Специалисты Национального Исследовательского Технологического Университета (НИТУ) «МИСиС» и компании «Северсталь» на днях приступили к созданию новых огнестойких сталей. Как сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС», новинка сможет выдерживать температуры до 900 градусов по Цельсию.

Во время пожара металлические элементы зданий быстро теряют несущую способность, что приводит к нарушению целостности и сильнейшей деформации строительных конструкций. Таким образом, здания могут разрушаться еще до завершения спасательной операции.

Для решения этой проблемы необходимо повысить огнестойкость стальных конструкций. По мнению исследователей НИТУ «МИСиС», это возможно при помощи изменения состава стали.

«Мы предполагаем, что можно достичь требуемого эффекта за счет формирования при повышенных температурах неметаллических включений — частиц карбидов и нитридов. Они будут способствовать сохранению прочности стали при температурах 500 −900 С», — сказал директор НОЦ энергоэффективности НИТУ «МИСиС» Денис Кузнецов.

Исследователи планируют повысить огнестойкость конструкций как минимум на 15 минут. В свою очередь, это даст дополнительное время на эвакуацию людей при пожаре и позволит повысить уровень эксплуатационной безопасности зданий.

Сроки реализации проекта по созданию огнестойких сталей не уточняются.