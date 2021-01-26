В Госдуму внесен проект об изменениях в ФЗ «О пожарной безопасности»

Правительство России 25 января внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в ФЗ «О пожарной безопасности». Документ направлен на совершенствование структуры органов, занимающихся федеральным государственным пожарным надзором (ФГПН).

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, опубликованной в базе системы обеспечения законодательной деятельности, предполагается внести изменения в статьи 6 и 18 ФЗ «О пожарной безопасности», регулирующих отношения в сфере пожнадзора.

Власти намерены наделить полномочиями в сфере ФГПН замминистра МЧС России — главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, глав подразделений субъектов ведомства – управлений надзорной деятельности и профилактической работы в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации, главных государственных инспекторов регионов по пожарному надзору, также организаций и подразделений органов внутренних дел РФ (ОВД).

При этом предполагается исключить эти полномочия из функционала начальников региональных ГУ МЧС России, а также конкретизировать объекты, в отношении которых осуществляют ФГПН иные ведомства (внешняя разведка, министерство обороны, нацгвардия, ОВД).

Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

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