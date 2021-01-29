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Фото: https://arman-engineering.ru

Иркутский завод «Роснефти» купит более 81 тонны огнезащитных ЛКМ

Наталья Кузнецова 11 часов назад В России, Новости

«Ангарский завод полимеров» (Иркутская область, входит в «Роснефть») 26 января объявил запрос предложений на поставку огнезащитных покрытий. Помимо огнезащитных ЛКМ компании требуются эмали и грунт-эмали, сообщается в документации, опубликованной на ресурсе «ТЭК-Торг».

Огнезащитный терморасширяющийся состав и другие ЛКМ нужны для защиты объекта «Склад СУГ. Внешнее электроснабжение». Завод предъявляет к продукции следующие требования: предел огнестойкости – R60, цвет темно-серый, время высыхания не более двух часов, температура нанесения – от -25 до +35 градусов по Цельсию, доля нелетучих веществ 42 ÷ 48%. Всего требуется 81 191,3 кг огнезащитного состава.

Также компания планирует приобрести эмаль и грунт-эмаль – соответственно 12760,2 кг и 8846,4 кг. «Ангарский завод полимеров» требуется грунт-эмаль красно-коричневого и серого цветов, время высыхания – не более 4 часов, доля нелетучих веществ – 72 ÷ 78%, температура эксплуатации – от -60 до +120 градусов по Цельсию. К грунт-эмали предъявляются такие требования, как: цвет платиново-серый, время высыхания не более 2 часов, доля нелетучих веществ 59÷ 64%, температура эксплуатации от -60 до +120 градусов по Цельсию.

Продукцию необходимо поставить в Ангарск на территорию предприятия.

Коммерческие предложения от потенциальных поставщиков принимаются до 2 февраля10:00 GMT+3.

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