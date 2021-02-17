ВНИИПО МЧС России вынес на обсуждение два новых ГОСТа

Специалисты ВНИИПО МЧС России первые редакции двух проектов межгосударственных стандартов, устанавливающих требования для огнетушителей и огнетушащих порошков. Об этом сообщается на сайте института.

Целью разработки документов является выполнение положений ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

ГОСТ «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» распространяется на переносные огнетушители массой не более 20 кг. Оборудование предназначено для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

ГОСТ «Огнетушащие вещества. Порошки огнетушащие. Общие технические требования. Методы испытаний» вводит требования к огнетушащим порошкам общего назначения и методам испытаний этой продукции.

Общественное обсуждение документов продлится до 19 мая 2021 года. Замечания и предложения к ГОСТам можно направлять на адреса электронной почты: tk_274@mail.ru (ТК 274 «Пожарная безопасность») и vniipo22@mail.ru, соответственно.

Ознакомиться с полными текстами стандартов вы можете на «Огнепортале»: