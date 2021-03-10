В России ужесточили наказание за повторное нарушение норм пожаробезопасности

В России ужесточили наказание за повторное нарушение требований пожарной безопасности. На официальном интернет-портале правовой информации 9 марта был опубликован Федеральный закон от 09.03.2021 № 36-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ).

Госдума приняла закон 17 февраля, а Совет Федерации одобрил его 3 марта. Как следует из документа, КоАП РФ дополнен новой нормой – частью 2.1 в статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», а также было изменено административное наказание по ч.6 ст.20.4.

Часть 2.1 касается объектов значительного, высокого и чрезвычайно высокого риска. Наказание грозит за неисправность или необеспечение работоспособности систем пожарной сигнализации и противодымной защиты, установок пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрооборудования, несоответственные путей эвакуации требованиям пожаробезопасности.

Нарушителям грозит штраф на сумму от 3 до 4 тыс. рублей (для граждан), от 15 до 20 тыс. (для должностных лиц), от 30 до 40 тыс. (для предпринимателей), от 200 до 400 тыс. или приостановка работы до 30 суток – для организаций.

Напомним, поводом для принятия законопроекта стал пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. После ЧП в ходе проверок было выявлено более 280 тыс. нарушений на 35,5 тыс. объекта, то есть на каждый пришлось в среднем 7,8 нарушения. Правительство РФ внесло документ в Госдуму 30 января 2020 года. Окончательное принятие закона было запланировано на весеннюю сессию наступившего периода.