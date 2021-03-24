Ученые усовершенствовали технологию получения карбоната цинка

Ученые «Вятского государственного университета» запатентовали новую технологию получения карбоната цинка. Изобретение позволяет получить продукт без примесей.

Патент на способ получения карбоната цинка был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) два месяца назад – 29 января. Среди авторов изобретения – доцент кафедры биотехнологии Фарсил Ахмаров и старший преподаватель кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических производств Константин Камалов.

Карбонат цинка – вещество, которое используется в огнезащите в качестве антипирена, промежуточный продукт в производстве солей и пигментов, а также нефтехимической и иных отраслях промышленности. Однако технологии его получения требуют доработки. В числе недостатков существующих способов – сложности процесса получения и отсутствие чистоты конечного продукта. Ученые нашли выход из ситуации.

Новая технология включает следующие процессы: смешивание сульфата цинка и гидрокарбоната аммония с применением ультразвука, фильтрация полученного осадка, его промывка и сушка.

«Гидрокарбонат аммония берут в избытке, составляющем 5% от теоретически необходимого количества. Осаждение карбоната цинка проводят с использованием гидроакустического излучателя ультразвука, обеспечивающего интенсивность ультразвука не менее 12 Вт/см2», – отмечается в патенте.

Как результат – получение карбоната цинка, не содержащего примесей основных углекислых солей цинка.