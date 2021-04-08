Пожарные более 6 часов боролись с возгоранием на складе в Люберцах

Спасатели более шести часов тушили мощный пожар на складе в подмосковном городе Люберцы. Борьбу с огнем осложняла высокая пожарная загрузка.

Как сообщает МЧС России по Московской области, сообщение о возгорании поступило на пульт ЦУКС 7 апреля в 17:51. На улице Проектируемый проезд №4296, 8, горел трехэтажный склад, в котором хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь. В этом здании также разливали шампунь.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил первый этаж здания. Был объявлен ранг пожара №2. Спустя час площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров, а в 19:04 – 5000 «квадратов».

В 19:45 горели все три этажа на площади 5000 квадратных метров. Ранг пожара был повышен до третьего номера. В 19:57 площадь возгорания достигла 6000 «квадратов». Пожарные локализовали пламя в 21:15.

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Ликвидация открытого горения была объявлена на следующий день – в 00:05. При пожаре никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 137 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Во время ЧП существовала угроза обрушения конструкций здания.

По официальным данным, превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не зафиксировано. Однако жители города Люберцы и Некрасовки в социальных сетях сообщили, что от дыма задыхаются даже в Перово. В воздухе ощущался стойкий запах гари.