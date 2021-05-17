«НИИРПИ» получил одобрение морского регистра на системы пожаротушения

«Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» («НИИРПИ», Санкт-Петербург) получил три свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РМРС) на три системы пожаротушения. Документы были опубликованы в базе регистра еще 8 апреля.

РМРС одобрил применение в отечественном судостроении и судоходстве следующих систем пожаротушения: тонкораспыленной водой высокого давления «Ладога» для защиты жилых, общественных, служебных, складских помещений, постов управления и коридоров, тонкораспыленной водой высокого давления «Ладога» для защиты машинных помещений категории «А» и помещений грузовых насосов и тонкораспыленной водой высокого давления «Ладога» местного применения, для защиты пожароопасных зон механизмов в машинных помещениях категории «А».

Первая система представляет собой оборудование для защиты жилых и служебных помещений. Время непрерывной работы составляет не менее получаса. Она автоматически включается при повышении температуры. Максимальное рабочее давление в системе – 11 Мпа.

Системы пожаротушения для ликвидации возгорания в помещениях категории «А» запускаются в ручном режиме или автоматически по сигналу от системы сигнализации и управления. Время непрерывной работы систем – не менее 30 минут, максимальное рабочее давление – 11 Мпа.

Все три свидетельства о типовом одобрении действуют в течение четырех лет по 2 августа 2025 года.

Добавим, «НИИРПИ» специализируется на научных исследованиях и разработках в сфере резиновых изделий, а также производстве неопренов, амортизаторов, кузовов и другой продукции.