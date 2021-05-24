В Подмосковье запустили производство огнезащитных стекол

Компания «Гласс Сервис» запустила в индустриальном парке «Спас-Заулок» (город Клин) стекольный перерабатывающий центр по выпуску огнестойкого стекла. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

Объем инвестиций в проект составил 330 млн рублей, из которых 250 млн были потрачены на покупку оборудования. Оно поступило из Китая и Италии. На заводе установлена печь закалки для придания прочности и безопасности стеклу, оснащенная единственной в Россией вентиляционной установкой для охлаждения материала. Эта установка позволяет закалять стекло от толщины 3 мм, а также обеспечивать пожаростойкие и огнезащитные свойства.

Мощности предприятия позволяют выпускать 100 тыс. квадратных метров закаленных, огнестойких и противопожарных стекол в месяц. На заводе сейчас работают 50 человек.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в планах инвестора – развитие производства огнезащитных и пожаростойких стекол и конструкций.

Как отмечается на сайте «Гласс Сервис», компанию в 2020 году создала группа единомышленников, имеющих многолетний опыт работы в стекольной промышленности. Производственная площадка находится рядом со стекольным заводом «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (AGC Glass Russia). Такое соседство позволяет компании точно в срок выполнять любые заказы.