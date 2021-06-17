Росэнергоатом ищет подрядчика для обследования состояния огнезащитного покрытия

«Концерн Росэнергоатом» 15 июня объявил аукцион на проведение оценки технического состояния огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций «Ростовской атомной станции». Цена контракта с учетом НДС 20% составляет 8,62 млн рублей.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок. Работы необходимо выполнить в машинного зала энергоблока №1.

Подрядчик обязан разработать и согласовать программу обследования технического состояния и ресурсных характеристик, провести отбор образцов и испытания огнезащитного покрытия и сделать обоснование возможности его дальнейшей эксплуатации. Кроме того, необходимо выдать заключения о техническом состоянии, остаточном ресурсе и «возможности дальнейшей эксплуатации сверх установленного проектом срока эксплуатации огнезащитного покрытия». Общая площадь огнезащитного покрытия составляет 53,6 тыс. м2.

Работы необходимо выполнить в два этапа: с момента заключения договора – до 10 марта 2022 года, с 10 марта – до 1 сентября 2022.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Сбербанк -АСТ». Заявки принимаются до 11 утра по московскому времени 23 июня. Подведение итогов конкурса запланировано на 29 июля.