Правительство РФ утвердило состав и содержание СТУ

Правительство России утвердило состав и содержание технических требований и условий (СТУ), подлежащих обязательному исполнению при проектировании объектов. Постановление кабмина вступает в силу с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление правительства РФ от 31.12.2021 № 2608 вводит правила выдачи технических требований и условий, определения размера затрат на составление документов, необходимых для подготовки технических требований и условий, основания для отказа в их выдаче и для досрочного прекращения их действия.

Раздел «Технические требования» включает требования к параметрам, конструктивным и инженерно-техническим характеристикам объекта, к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, технологическим и конструктивным решениям, зданиям, входящим в инфраструктуру, к характеристикам применяемых строительных материалов при проведении ремонта и реконструкции, устанавливаемому оборудованию.

Раздел «Условия» предполагает допуск специалистов и требования к их квалификации, обеспечение безопасной эксплуатации, информацию о необходимости увеличения мощности и (или) улучшения технических характеристик существующего объекта, условия проведения строительных работ с учетом специфики объекта, сроки выполнения работ.

Документ действует в течение шести лет со дня вступления в силу. С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на «Огнепортале».