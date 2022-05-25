Замдиректора Росгвардии Куренков возглавил МЧС России

Президент России Владимир Путин 25 мая утвердил в должности главы МЧС Александра Куренкова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Ранее кандидатуру Александра Куренкова поддержали члены Совета Федерации. До назначения Куренкова обязанности министра МЧС исполнял Александр Чуприян.

Напомним, предыдущий глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. На момент гибели министру было 55 лет. Зиничев был назначен на должность главы МЧС 18 мая 2018 года. Ранее, в течение двух лет, он занимал должность заместителя директора ФСБ.

Справка

Александр Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. В 1998 году он окончил Московскую государственную академию физической культуры, в 2004 – Московский психолого-социальный институт.

С 1995 по 1995 год преподавал физическую культуру в в школе № 312 Москвы.

С 1999 по 2002 год служил на различных должностях в ФСБ России. С 2003 по 2021 год проходил служил в ФСО России.

С 2021 по 2022 год занимал должности помощника, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.