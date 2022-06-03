Ростехнадзор расследует пожар на объекте «Газпром нефти» на Ямале

Северо-Уральское управление Ростехнадзора расследует аварию на объекте предприятия «Газпром нефти» «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на Ямале. В результате возгорания погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло 31 мая на Еты-Пуровское нефтяное месторождении (куст 18 скважина 1902). По предварительным данным, при подъеме погружного оборудования произошли выброс углеводородной смеси и возгорание подъемника. Работы выполняли сотрудники подрядчика — «Сибирская сервисная компания».

«В результате аварии один человек погиб, два работника госпитализированы с тяжелыми ожогами», – отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняет ТАСС, скважину заглушили. Пострадавших оперативно доставили на вертолете в больницу Ноябрьска.

ЧП также заинтересовались прокуратура ЯНАО и региональное управление Следственного комитета.