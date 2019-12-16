Rockwool открыл первый завод в Румынии

ГК Rockwool расширил европейские активы по производству минераловатной теплоизоляции. Как сообщает концерн, новый завод в заработала в Румынии.

Церемония открытия предприятия прошла еще в начале декабря. Площадка стала первым заводом компании в Румынии. Завод расположен на площади в 30 гектаров в индустриальном парке «Плоешти Вест Парк» неподалеку от одноименного города.

Мощность производства достигает 45 тыс. продукции в год. По этому показателю площадка является крупнейшим профильным производителем в Румынии. На предприятии трудятся около 150 человек. В ассортименте завода продукты для утепления крыш, фасадов, террас, перегородок и чердаков.

Основным рынком сбыта, как планируется, станут Румыния и соседние с ней страны (Украина, Молдавия, Венгрия, Сербия и Болгария, прим. ред.).

Напомним, в декабре 2017 года Rockwool анонсировал строительство первого завода в Румынии по производству минераловатной теплоизоляции. Объем инвестиций в проект составил 50 млн евро.

Фото: nineoclock.ro