Узбекистан изменяет условия сертификации для огнезащиты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв изменил условия получения сертификата соответствия для импортируемой продукции. Соответствующее постановление главы Республики 11 февраля было опубликовано на ресурсе Министерства юстиции Узбекистана.

Как следует из документа «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан», с 1 августа 2020 года вводится запрет на сертификацию на отдельные виды товаров.

Под него подпадает продукция без маркировки на узбекском языке – на «узбекском алфавите, основанном на латинской графике».

Исключение делается для товаров, не имеющих потребительской упаковки.

Отметим, в Узбекистане обязательной сертификации подлежат десятки товаров. Среди них – огнезащитные краски и лаки, составы и заряды для огнетушителей, огнеупорные цементы, пожарные рукава, карабины, каски и шлемы.

Фото: ia-centr.ru