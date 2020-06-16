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Фото: facebook.com/HQATF

В США выявили феномен, который может превратить гриль в огнемет

Наталья Кузнецова 1 день назад В мире, Новости

Сотрудники «Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ» (ATF) Министерства юстиции США обнаружили явление, которое может привести к ожогам и пожарам в жилых домах. Попытка разжечь костер или барбекю во дворе рискует стать фатальной из-за «распыления пламени», сообщает издание WJLA.

Поводом для начала расследования стала гибель шестилетней девочки в Мичигане. Юная американка сгорела 10 лет назад.  Пытаясь выяснить причины трагедии, сотрудники ATF провели ряд экспериментов и обнаружили явление.

Как оказалось, когда из контейнера вытекает горючая жидкость (к  примеру, бензин), она может оставить невидимый след пара. Этот след способен воспламениться от открытого огня. Как следствие – появление огненного шара, который разлетается на площади примерно два метра и поглощает все на своем пути. По сути дела получается огнемет.

Представитель ATF Джонатан Бутта отметил, что этот процесс занимает доли секунды. Кроме того, существует опасность прилипания топлива к человеку и горения на теле.

В качестве выхода из ситуации рассматривается изменение стандартов по производству переносных топливных контейнеров и оснащение их пламегасителями. Сейчас Комиссия по безопасности потребительских товаров США разрабатывает специальный стандарт безопасности и готовит проект документа для пламегасителей.

Производство самих устройств сейчас идет на основании добровольных стандартов. Также потребителей просят не подносить контейнеры с отрытым  горлышком слишком близко к пламени.

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