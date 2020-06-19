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Фото: bantennews.co.id

В Индонезии сгорел лакокрасочный завод Kansai Paint

Наталья Кузнецова 4 часа назад В мире, Новости

В Индонезии сгорел лакокрасочный завод PT Kansai Prakarsa Coatings концерна Kansai Paint, расположенный в Таргеранге. На тушение пожара ушло больше суток, сообщают местные СМИ.

Огонь вспыхнул 17 июня в 00:30 по Западному индонезийскому времени. На место происшествия выехали не менее 16 пожарных машин и медики.  Вскоре группировку спасателей пришлось увеличить из-за сильного распространения огня.

Как уточняет Banten News, к тушению пожара было привлечено 300 человек и 25 единиц техники. Борьбу с огнем осложняло обилие легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов. На заводе полыхало сырье для лакокрасочных материалов и строительные конструкции.

Огнеборцы охлаждали агрегаты предприятия и делали все, чтобы пламя не перекинулось на расположенные рядом заводы. В итоге пожарные смогли справиться с огнем только на следующий день. Однако и после ликвидации пожара на месте осталась на всякий случай специальная техника.

Сейчас эксперты выясняют причину пожара и число пострадавших. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Добавим, завод PT Kansai Prakarsa Coatings действует с 1977 года. На предприятии трудятся несколько десятков человек.

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