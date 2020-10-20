Lanxess разработал новые огнестойкие композиты

Lanxess разработал три новых термопластичных композита марки Tepex с матрицей из полиамида 6. Продукция отличается высокими огнестойкими свойствами.

Как сообщает компания, композиты представляют собой конструкционные материалы, не содержание галогены, и армированные непрерывным волокном. Продукты предназначены для использования в корпусах шкафов управления или автомобильных аккумуляторах – там, где требуется классификация V-0 в испытании на воспламеняемость UL 94 (самогашение в течение менее 10 секунд после удаления пламени; не допускается образование горящих капель, прим. ред.).

Сейчас доступны следующие продукты: Tepex dynalite 102fr-RG600 (x), Tepex dynalite 102fr-FG290 и Tepex dynalite 202fr. Первый на 47% армирован ровингом из стекловолокна. Композит отличается универсальностью и подходит для высоковольтных компонентов аккумуляторов. Tepex dynalite 102fr-FG290 предназначен для небольших корпусов в электротехникеи электронике. Tepex dynalite 202fr армирован углеродными волокнами. Материал предназначен для защиты компонентов, подвергающихся экстремальным механическим нагрузкам.

Добавии, конструкционные материалы марки Tepex разрабатываются и производятся в Германии.