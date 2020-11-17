First Graphene выводит на рынок огнезащитное покрытие

First Graphene (Австралия) готовится к проверке и выводу на рынок огнезащитных покрытий с улучшенными свойствами PureGRAPH®. Для этого компания заключила соглашение с американским поставщиком огнестойких решений TPR2.

Как сообщает First Graphene, учеными Университета Аделаиды в течение трех лет разрабатывали технологию получения огнестойкого покрытия FireStop на основе графена. Огнестойкое покрытие уже было протестировано по стандарту UL94 ограниченным кислородным индексом (LOI) и проверено на адгезию и атмосферостойкость. Также оценивалась зависимость толщины покрытия, необходимой для эффективной защиты от огня.

«Результаты показали, что покрытия FireStop ™ эффективны только на 33% толщины продуктов конкурентов. Это имеет очевидные коммерческие преимущества, особенно если эффективность достигается только одним слоем», – отмечается в сообщении компании.

Кроме того, продукт оказался дешевле материалов конкурентов, что делает его коммерчески выгодным.

Сейчас First Graphene обладает лицензионными правами на новинку. Патенты на материал находятся на рассмотрении в США, Европе и Австралии.

Для дальнейшего продвижения и проверки продукции First Graphene согласилась работать с TPR2 и ее австралийским дистрибьютором Exfire.

Напомним, в 2017 году появилась информация о том, что First Graphite подписала лицензионное соглашение с Университетом Аделаиды на использование технологии огнезащитных покрытий на основе графена.