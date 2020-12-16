В Германии создали огнестойкое стекло на гидрогелевой основе

В Германии создали новый тип огнестойкого стекла, способный выдерживать до 1000 градусов по Цельсию в течение 120 минут. На разработку материала ушло не менее четырех лет, сообщает Институт окружающей среды, безопасности и энергетики им. Фраунгофера UMSICHT.

Над новинкой работали сотрудники семейной компании Hörmann и UMSICHT. Проект стартовал в 2016 году с решения семьи Херман создать новый завод в Саарланде по производству огнестойкого стекла. Тогда же начались испытания, а всего их было около 60. Во время первой проверки на огнестойкость стекло выдержало всего 30 минут. Этот показатель не устроил разработчиков, и они внесли изменения в конструкцию материала.

Остекление содержит прозрачный гель, включающий воду и электролиты – эти вещества находятся между двумя стеклами.

«В случае возникновения пожара стекло, обращенное стороной к пламени, не выдерживает длительного воздействия высоких температур и разбивается. Это приводит в действие два механизма: во-первых, вода в геле испаряется и охлаждает неповрежденное второе стекло. С другой стороны, образуется теплоизоляционный солевой слой», – сообщается в статье.

Новое стекло не содержит токсичный акриламид, а снижение отходов производства составляет около 85%. Также отмечаются такие достоинства, как отличная производительность и более экономичный производственный процесс. В итоге команда разработчиков получила премию Йозефа фон Фраунгофера. Этому поспособствовали указанные достоинства продукта.

Специалист Института Дамиан Хинтеманн добавил, что от идеи «из лаборатории» до практического применения ушло всего четыре года – это очень короткий срок. Обычно на реализацию проекта уходит от 10 до 12 лет.