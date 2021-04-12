Компания Walki создала новую огнестойкую ленту

Специалисты Walki разработали огнестойкую ленту Wall Tight FR B 215 для мембран, которая обеспечивает эффективность в соответствии с Евроклассом A2 по стандарту EN 13501-1 (классификация пожаробезопасности строительных и отделочных материалов).

Как сообщает компания, огнестойкая лента используется в сочетании с мембраной Walki Wall Tight FR G A2. Мембрана выполнена из стекловолокна и алюминия. Обычно огнестойкие ленты имеют реакцию на огонь в соответствии с Евроклассом E или F. Это означает, что продукция легко горит.

Новинка в комплексе с мембраной демонстрирует реакцию на огонь в соответствии с Евроклассом A2 и является негорючей.

«Нам нужно было снизить комбинированный класс огнестойкости как для мембраны, так и для ленты, не нарушая при этом свойств ленты, заключающейся в непроницаемости для водяного пара и простоте установки», – отметили в компании.

Кроме этих материалов специалисты Walki также создали огнестойкую ленту с реакцией на огонь Еврокласса B. В итоге получилась система с мембраной G A2 165 в соответствии с Евроклассом A2-s1, d0, что означает отсутствие дыма и горящих капель.